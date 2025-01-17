王毅會東協使節 要求「相關國家」負起責任打電詐

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京17日電）中國演員王星經泰國被騙至緬甸電詐園區事件發酵後，中國外交部長王毅昨天會見東協10國駐中使節時說，近來泰緬邊境一帶連續發生網賭電詐惡性案件，「需要引起高度重視」。希望「相關國家」負起責任，採取強有力措施堅決打擊。

中國外交部官網昨晚發布這項訊息，但沒有提到與會的東協使節是否有所回應。在此之前，中國公安部15日宣布，將立即部署各地公安機關全面梳理公民在境外失聯、被困情況，全力展開偵查調查工作。

根據發布內容，王毅16日在北京向東協10國駐中使節說，近來在泰緬邊境一帶連續發生網賭電詐惡性案件，威脅並傷害中國等各國公民切身利益，「需要引起高度重視」。

王毅強調，希望「相關國家」負起責任，採取強有力措施，堅決打擊網賭電詐，維護人民群眾生命財產安全，絕不允許犯罪分子逍遙法外。

他說，中方願與東協國家加強「雙多邊執法安全合作」，為各國人民安心往來提供安全環境，維護周邊國家交往合作的良好秩序。

在王毅會見東協10國駐中使節前，中國公安部15日表態說，對中國公民被騙至境外後失聯表示高度重視，將立即部署各地公安機關全面梳理公民在境外失聯、被困情況，全力展開偵查調查工作。同時在外交部門和中國駐外使領館支持協助下，全力協調解救被困人員。

中國公安部說，未來將持續保持對跨境電信網路詐騙犯罪的嚴打高壓態勢，特別是對緬甸妙瓦底等新的詐騙窩點聚集區，加強國際執法合作力度，聯合相關國家警方開展打擊行動，全力搗毀境外電詐窩點。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中國官方先前曾高調宣布，緬北地區「臨近中國邊境」的規模化電詐園區被鏟除，但王星被拐騙到緬甸妙瓦底電詐園區事件曝光後，引起中國民間強烈質疑。

中國公安部15日對此宣稱，大批涉詐人員此後轉移至緬甸妙瓦底、萬海、當陽等地，境外電詐集團透過高薪招募赴境外務工、免費出境旅遊等方式誘騙人員出境，再用非法拘禁、綁架等手段強迫其在電詐據點內從事違法活動，嚴重侵害人民生命財產安全。（編輯：謝怡璇）1140117