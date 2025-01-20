明星當官 胡歌出任中國民盟宣傳委員會副主任

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（中央社台北20日電）中國著名影視男星胡歌2019年加入中國民主黨派之一的中國民主同盟後，近日確認已出任民盟中央宣傳委員會副主任。

中國民主同盟微信公眾號稍早前的11日發布消息稱，第17屆精神文明建設「五個一工程」表彰座談會近日在北京舉行。此前，中共中央宣傳部印發表彰決定，對第17屆精神文明建設「五個一工程」組織工作先進單位和優秀作品進行表彰，共105部作品獲「優秀作品獎」。

中國民主同盟微信公眾號披露，民盟盟員、民盟中央宣傳委員會副主任胡歌主演的電視劇「繁花」、「縣委大院」榮獲表彰。陸媒澎湃新聞說，這意味胡歌現已擔任民盟中央宣傳委員會副主任一職。

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43歲的胡歌於2004年出道，演出了不少受歡迎的影視作品；去年6月曾來台北，參加「對話青年」活動。據澎湃新聞，胡歌於2019年6月加入民盟。

民盟是中國8個「民主黨派」之一，主要由文化教育以及相關的科學技術領域人士組成，是具有政治聯盟特點、接受中國共產黨領導、與中國共產黨通力合作的中國特色社會主義參政黨，於1941年3月在重慶秘密成立，當時名稱是「中國民主政團同盟」。（編輯：周慧盈/張淑伶）1140120