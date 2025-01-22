緩解流動性緊張 中國央行重啟14天期逆回購操作

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（中央社台北22日電）中國人民銀行（中國央行）21日公告，為維護春節前流動性充裕，以固定利率、數量招標方式開展了人民幣2560億元（下同，約新台幣1.15兆元）14天期逆回購操作，操作利率1.65%。這次操作是中國央行時隔近4個月重啟14天期逆回購操作。

據新京報報導，繼上週中國央行超過兆元淨投放後，本週再向市場投放流動性。統計數據顯示，20日與21日兩個交易日，中國央行公開市場操作分別淨投放982億元和2010億元，投放數量大幅放大。

據報導，近年來中國央行在春節前夕一般會開啟資金投放模式。

華福證券固定收益首席分析師徐亮分析，從過去5年春節前資金面情況來看，中國央行在2020年、2022年、2023年均提供了大量流動性支持。

華西證券首席宏觀分析師肖金川指出，從往年經驗來看，中國央行在春節前夕一般會開啟資金投放模式，2019年至2024年春節前流動性安排多在2兆以上，資金面或逐步緩和。

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報導指出，市場人士表示，近日銀行間市場資金面仍偏收斂，資金價格偏貴，中國央行或將持續加大投放流動性以穩定春節前市場資金面。

市場人士說明，中國央行通過連續加大逆回購投放數量有助於緩解短期資金面的緊張，加上稅期對流動性的擾動已過，預計後續銀行間市場資金面緊張程度將邊際緩解。但銀行體系整體流動性水位的回升還需等待中國央行進一步投放中長期流動性，春節前降準預期仍存，關注降準落地時點及幅度。（編輯：呂佳蓉/謝怡璇）1140122