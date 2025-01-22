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中國推中長期方案穩股市 引導加強社保與養老基金入市力度

2025/1/22 19:28（1/22 19:53 更新）
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圖為南京一間證券營業部。（中新社）
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（中央社台北22日電）為穩住股市，中國6部門今天聯合發布「關於推動中長期資金入市工作的實施方案」，引導商業保險資金及社保基金等加大入市力度。中國證監會主席吳清等高層官員明天將出席記者會介紹相關政策。

中國證券監督管理委員會微信公眾號今天發布，為落實中央「穩住股市、打通中長期資金入市卡點堵點」等重要決策，近日中共中央金融辦、中國證監會、財政部、人力資源社會保障部、中國人民銀行、國家金融監管總局聯合印發「關於推動中長期資金入市工作的實施方案」。

「方案」主要舉措包括5個方面：一是提升商業保險資金A股投資比例與穩定性；二是優化全國社會保障基金、基本養老保險基金投資管理機制；三是提高企業年金基金市場化投資運作水準；四是提高權益類基金的規模和占比；五是優化資本市場投資生態，引導上市公司加大股份回購力度，落實一年多次分紅政策。

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「方案」還提到，對國有保險公司經營績效全面實行3年以上的長週期考核；加緊推動第2批保險資金、長期股票投資試點落地，後續逐步擴大參與機構範圍與資金規模。

中國國務院新聞辦公室23日上午將舉行新聞發布會，中國證監會主席吳清、財政部副部長廖岷、人社部副部長李忠、人行黨委委員鄒瀾、金融監管總局副局長肖遠企介紹「大力推動中長期資金入市，促進資本市場高質量發展」有關情況。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1140122

#中國證監會
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#中國股市
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