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香港2024年GDP預估成長2.5% 僅達預期下限

2025/2/3 17:25
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（中央社記者張謙香港3日電）香港當局預估，2024年本地生產毛額（GDP）僅較前一年成長2.5%，只達到先前預期的下限。

港府統計處今天公布了相關數字，並指2024年第4季GDP 較前一年同期實質成長2.4%，高於第3季的1.9%。

港府發言人表示，2023年本地GDP成長3.2%，2024年則預估2.5%，成長溫和；展望未來，雖然外圍環境的不確定性增加，2025年香港經濟預期可進一步成長。

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發言人提到，美國實施的貿易保護政策可能會干擾全球貿易流向，對香港的貨物出口造成負面影響，相關政策也可能導致美國的減息步伐減緩，導致港元匯率在更長時間居高不下。

發言人說，中國提振經濟的積極政策將有助增強市場信心，並惠及香港各個經濟環節。（編輯：邱國強）1130203

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