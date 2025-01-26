加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

大縮編 2024中國證券業流失近2萬人

2025/1/26 16:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北26日電）中國證券業去年面臨合併、降薪、裁員潮，在此背景下，券商從業人員減少近2萬人，從業總數約33萬人，降幅5.6%，跌至COVID-19疫情前2019年的水準。

陸媒界面新聞今天引述最新數據報導，中國證券業人才流動去年呈現出一定波動性，從整年數據來看，從業總人數淨流出1萬9637人，到了年底正式逼近33萬人大關，主要是一般證券業務人員、證券經紀人減少所致。

報導說，去年在合併、降薪、裁員、降本增效大背景下，逾8成證券公司從業者人數比上年減少，其中包括中信證券等9家券商從業人數淨流出在500人以上。

google news透過 Google News追蹤中央社

報導指出，中國證券業近幾年人才流動呈現一定波動性，各大券商曾經歷不斷招攬人才、廣設分支機構階段，從業人數在2017年達35萬人；2018年以後從業人數逐漸回落，2020年6月跌至32.5萬人，同年下半年行業回暖，2023年底重回35萬人，去年底降至33萬人關口，整體已經跌回2019年的水準。

數據顯示，截至去年12月31日，中國券商領域共計33.01萬從業者，與去年初相比減少1萬9637人，降幅5.6%。（編輯：周慧盈/李雅雯）1140126

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

87
更多編輯台推薦新聞：