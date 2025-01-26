大縮編 2024中國證券業流失近2萬人

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（中央社台北26日電）中國證券業去年面臨合併、降薪、裁員潮，在此背景下，券商從業人員減少近2萬人，從業總數約33萬人，降幅5.6%，跌至COVID-19疫情前2019年的水準。

陸媒界面新聞今天引述最新數據報導，中國證券業人才流動去年呈現出一定波動性，從整年數據來看，從業總人數淨流出1萬9637人，到了年底正式逼近33萬人大關，主要是一般證券業務人員、證券經紀人減少所致。

報導說，去年在合併、降薪、裁員、降本增效大背景下，逾8成證券公司從業者人數比上年減少，其中包括中信證券等9家券商從業人數淨流出在500人以上。

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報導指出，中國證券業近幾年人才流動呈現一定波動性，各大券商曾經歷不斷招攬人才、廣設分支機構階段，從業人數在2017年達35萬人；2018年以後從業人數逐漸回落，2020年6月跌至32.5萬人，同年下半年行業回暖，2023年底重回35萬人，去年底降至33萬人關口，整體已經跌回2019年的水準。

數據顯示，截至去年12月31日，中國券商領域共計33.01萬從業者，與去年初相比減少1萬9637人，降幅5.6%。（編輯：周慧盈/李雅雯）1140126