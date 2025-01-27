中國1月PMI為49.1% 結束連續擴張落入緊縮區間

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（中央社台北27日電）中國國家統計局今日公布1月採購經理人指數（PMI）為49.1%，結束了連續3個月的擴張，落入緊縮區間，不但遜於市場預期，也再次觸及過去一年以來的低點。

PMI以50作為榮枯線，當指數高於50，代表景氣呈現擴張；指數低於50，意謂緊縮。

中國國家統計局今天發布，1月的PMI為49.1%，較去年12月下跌1個百分點，比市場預估值低，同時終結了連續3個月的擴張情勢而落入緊縮區間，顯示製造業景氣水準有所下降。

根據公開數據，今年1月PMI僅49.1%也再次觸及過去1年的低點。2024年8月的PMI也落在49.1%。

在新聞稿中，中國國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河分析1月的PMI時表示，受春節因素影響，生產指數和新訂單指數分別為49.8%和49.2%，比前一個月下降2.3和1.8個百分點，製造業生產和市場需求有所放緩。

從行業類別分析，金屬製品、專用設備、鐵路船舶航空航太設備的兩項指數均高於51.5%，位於擴張區間；食品及酒飲料精製茶、紡織、有色金屬冶煉及加工的兩個指數均低於臨界點，供需活躍度偏弱。

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進一步以企業規模分析，大、中、小型企業PMI分別為49.9%、49.5%和46.5%，比2024年12月下降0.6、1.2和2.0個百分點。從供需來看，大型企業生產指數和新訂單指數分別為51.3%和50.6%，持續位於擴張區間；中、小型企業生產指數和新訂單指數則下降。

相較於PMI落在緊縮區間，1月的非製造業經理人指數（NMI）為50.2%，雖然比去年12月下降2個百分點，但過去1年內並未仍低於榮枯線，顯示整體保持擴張。（編輯：吳柏緯）1140127