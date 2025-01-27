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中國舉行春節團拜會 習近平：2025年化解外部衝擊

2025/1/27 15:52
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（中央社台北27日電）中國官方舉行2025年春節團拜會。中共總書記習近平在講話中展望2025年工作，強調要防範化解重點領域風險和外部衝擊，推動經濟持續回升向好。

據新華社報導，中共中央、中國國務院27日上午在人民大會堂舉行2025年春節團拜會，習近平發表講話。

習近平在講話中談及經濟問題與回顧2024年的施政政策。他說，過去一年，中國推動高質量發展，落實各項存量政策，加力推出一攬子增量政策，促進經濟「回暖向好」。科技創新和產業創新成果豐碩，新質生產力穩步發展。區域協調發展、城鄉融合發展展現新面貌。放眼全球，中國仍然是世界經濟增長的重要引擎。就業、物價保持穩定，脫貧攻堅成果進一步鞏固拓展。

他還說，統籌發展和安全，有序有效化解重點領域風險，社會大局保持穩定。應對重大自然災害，高效開展西藏定日高寒缺氧地區抗震救災。繼續做好港澳台工作，慶祝澳門主權移交25年。

習近平還提到巴黎奧運、中國外交、「一帶一路」等施政。並提到繼續加大反腐敗力度，中共黨的領導堅強有力，黨風政風持續好轉，「為各項事業發展提供了根本保證」。

他聲稱，「一年來的發展歷程很不平凡，成績令人鼓舞」。

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展望未來一年，習近平表示，2025年是「十四五」規劃收官之年。要防範化解重點領域風險和外部衝擊，推動經濟持續回升向好，保持社會和諧穩定，縱深推進全面從嚴治黨。中國將制定「十五五」規劃建議。

報導指出，中國國務院總理李強主持團拜會，中共其他常委趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，與中國國家副主席韓正等人出席。各界人士2000多人與會。（編輯：呂佳蓉/吳柏緯）1140127

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