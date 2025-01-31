日本擬推半導體出口管制 中商務部：影響產業鏈穩定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北31日電）日本政府今日宣布擬對十餘種半導體相關物項實施出口管制，並將多家中國企業列入「最終用戶清單」等，中國商務部表示，此舉將影響產業鏈安全穩定，盼日方及時糾正相關做法，並會保留採取措施的權利。

據新華社報導，針對日本政府31日宣布，擬對十餘種半導體相關物項實施出口管制，並將多家中國企業列入「最終用戶清單」等，中國商務部新聞發言人回應，「一段時間以來，個別國家泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，對中國半導體等產業實施制裁打壓」。

透過 Google News 追蹤中央社

中國商務部指出，日方擬實施的出口管制措施，將影響產業鏈供應鏈安全穩定，干擾企業間正常商業往來，損害兩國企業利益。

中國商務部表示，當前，日方相關措施正在面向社會公眾徵求意見。中方希望日方聽取業界理性聲音，從維護國際經貿規則及中日經貿合作大局出發，及時糾正相關做法，避免有關措施阻礙中日兩國經貿關係健康發展，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通。「中方將保留採取措施的權利，堅決維護自身合法權益。」（編輯：廖文綺）1140131