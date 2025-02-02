美對中加關稅 中國外交部：勢必損害禁毒問題合作

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（中央社台北2日電）美國對中國商品加徵關稅，中國外交部今天表示，美方以芬太尼問題為由對中國加徵關稅，中方對此強烈不滿，並指加徵關稅是不具建設性，勢必影響並損害雙方今後就禁毒問題展開合作。

美國以芬太尼走私問題為由，由1日起對中國加徵10%關稅。中國外交部官網2日以「外交部發言人就美方宣布對中國輸美產品加徵10%關稅答記者問」方式回應。

該名發言人表示，美方以芬太尼問題為由，對中國輸美產品加徵10%關稅，中方對此強烈不滿，堅決反對，將採取必要反制措施，堅定維護自身正當權益。

該名發言人表示，貿易戰、關稅戰沒有贏家，美方單邊加徵關稅的做法嚴重違反世貿組織規則，不僅解決不了自身問題，更不利於雙方，無益於世界。

該名發言人宣稱，中國是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一。芬太尼是美國的問題。本著人道主義精神，中國為美國應對芬太尼問題提供了支持。應美方請求，中方於2019年宣布正式整類列管芬太尼類物質，是全球第一個正式整類列管芬太尼類物質的國家。

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該發言人表示，中方與美方展開了廣泛的禁毒合作並取得顯著成效。美方應客觀、理性看待和處理自身芬太尼問題，而不是動輒以關稅手段威脅他國。「加徵關稅的做法不具建設性，勢必影響並損害雙方今後就禁毒問題開展合作。」

該發言人表示，中方敦促美方糾正錯誤做法，維護中美禁毒合作來之不易的良好局面，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。（編輯：陳鎧妤）1140202