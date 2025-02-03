台辦阻台商回台參加活動 邱垂正：將列入境審查依據

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（中央社記者吳柏緯台北3日電）針對上海台辦團無法來台參加台北燈節一事，陸委會主委邱垂正今天表示，送件確實晚了一點。此外，台辦仍阻撓台商回台參加海基會的活動，未來各地台辦若仍惡意阻擾台商回台參加海基會活動，都會列入入境台灣的審查依據跟原則。

邱垂正今天上午出席「2025大陸台商春節活動」，接受媒體聯訪針對近期上海台辦團未能來台參與台北燈節相關議題做出回應。

邱垂正表示，台辦團送件時間確實晚了一些，因此趕辦不及。然而最主要的原因在於，台辦至今仍惡意阻擋台商回台參加海基會的活動，「損人不利己」。

他說，來自中國大陸各地的台商回台參加海基會的春節活動，但台商人數最多的地方上海，照理說回來參加的台商應該是最多，但這幾年觀察到，上海台商參加海基會活動的情形，可說是寥寥無幾。

邱垂正指出，去年雙城論壇前夕，上海台辦主任來台灣踩線時，曾透過適當的場合告知，惡意阻擾台商回台參加海基會活動是不當的，而且損人不利己，台商也相當反感，希望能改善，但今年還是有惡意阻擾的情形，「這些都是綜合考量是否要讓這個台辦團到台灣的重要因素」。

他說，未來各地的台辦如果還是惡意阻撓台商回台參加海基會的活動，都會列入未來入境台灣的審查依據跟原則。

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根據統計，今年約有380名台商回台參加這場春節活動。

邱垂正強調，歡迎各地的台商踴躍參加海基會的活動，同時也呼籲中國大陸各地方的台辦不要用不當的方式關切、勸阻台商參加海基會的活動，這是兩岸良性互動的開始，「我們希望兩岸能夠釋出善意、堆疊善意，讓兩岸關係能夠相向而行，讓兩岸能夠和平、穩定、互利、互惠、和平共榮」。（編輯：謝怡璇）1140203