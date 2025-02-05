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高盛：中國報復性措施對能源價格的影響有限

2025/2/5 11:06
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（中央社台北5日電）美國對中國商品加徵10%關稅在當地時間4日生效，中國隨即宣布，從10日起對美國部分商品加徵關稅，涉及煤炭、天然氣等。路透社報導，美國高盛集團4日表示，預計中國的報復措施對能源價格的影響有限。

路透社報導，高盛在一份報告中指出，由於中國關稅並未改變這些大宗商品的全球供求關係，短期內對大宗商品市場的影響有限。受影響的美國商品很容易找到其他替代市場，而中國則能以替代供應商取代受影響的進口量。

高盛進一步指出，美國液化天然氣（LNG）出口可能會增加，而其他來自大西洋供應商的增量供應可能會流向亞洲。

在煤炭方面，高盛預計，美國的產量將轉移到日本與韓國，這可能會釋放當地太平洋供應，並將其轉向中國。美國對中國的原油進口數量相對較小，足以輕鬆重新分配。

此外，由於美國是中國距離最遠的貿易夥伴之一，商品運費的影響可能有限。

但是，高盛提到，中國的報復性措施對大宗商品市場的最大影響是，中國買家與美國液化天然氣出口設施之間可能暫停新的長期LNG合約談判。

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美國對中國輸入的商品課徵10%關稅，中國隨即宣布報復行動，10日起對從美國進口的煤炭和液化天然氣加徵15%關稅，對原油、農業機械、大排量汽車、皮卡車加徵10%關稅。

中國也限制許多用於製造高科技產品的關鍵礦產出口，中國商務部及海關總署宣布4日起對鎢、碲、鉍、鉬、銦等相關物項實施出口管制。（編輯：呂佳蓉/廖文綺）1140205

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