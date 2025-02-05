中美貿戰 港媒指中國對美反制留有餘地

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（中央社記者張謙香港5日電）中國和美國最近互相加徵對方貨品關稅。有香港報章認為，中國對美國的反制措施保留談判餘地，並質疑美國再次加徵中國貨品關稅的效果。

香港經濟日報今天發社評表示，美國總統川普（Donald Trump）發出貿易戰首炮，中國立刻策略性反制，「既沒向霸凌示弱，也保留談判餘地」。

社評認為，中國向美國煤炭及液化天然氣等徵收15%關稅等行動，又調查Google的壟斷地位，反擊招數和官方態度均見克制，似僅警告美方別得寸進尺，原因之一是部分關稅下週一才會生效，留下了轉圜餘地。

此外，中國購自美國的油氣產品、Google在中國的業務，實際上相當有限，沒有擊到美方痛處，相信也有意營造和緩氣氛，讓兩國元首通電摸底。

社評表示，川普的關稅威脅率先狙擊墨西哥、加拿大、中國，顯然重點放眼威迫三大貿易夥伴，以扭轉美國自然形成的巨額貿易赤字。

但中國政商界準備經年，不斷調整供應鏈、擴大出口市場，白宮如今再祭出新關稅，潛在衝擊已緩減，中方必不會像小國般輕易屈服。

社評並預期，但即使中美元首本週成功達成共識，避免貿易戰反覆升溫，導致兩敗俱傷，始終難保川普不會再開新戰線。

明報在其社評中表示，上次川普對中國發動貿易戰，最初也是躊躇滿志，認為北京會屈服，到頭來卻不見得美方策略成功；現在關稅戰再起，美方會否再次犯下「高估自己、低估別人」的錯誤，值得關注。

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社評指出，細察這幾年中國出口情況，輸往美國的比例持續下降，由2021年的17.3%，降至現在不足15%，反映中國正加快出口市場多元化，出口美國貨值占中國GDP比例，亦由2018年的3.5%，降至2023年的2.9%。

因此，現在中美關稅戰重啟，輸贏勝敗之數，是否一如美方想像，實屬疑問。（編輯：呂佳蓉）1140205