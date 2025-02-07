不同意上海文旅局來台參加台北燈節 陸委會：行程牽涉觀光踩線

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（中央社記者李雅雯台北7日電）陸委會不同意上海市文旅局率團來台參加台北燈節。陸委會今天表示，來台行程部分涉及旅遊觀光踩線，宜先經觀光小兩會溝通後，再申請來台；提醒地方政府應配合中央政策。

大陸委員會（陸委會）7日透過書面表示，台北市政府於1月20日專案申請上海市文旅局等一行人於2月11至14日來台參加台北燈節等活動；由於該團來台行程部分涉及旅遊觀光踩線，宜先由觀光小兩會（台旅會、海旅會）溝通後，再申請來台。

陸委會指出，經過政府整體評估，現階段不予同意上海市文旅局團來台。

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陸委會提到，兩岸觀光涉公權力事項，為了保障國內旅行業者、民眾的最大利益，以及確保兩岸旅遊健康有序發展，兩岸觀光旅遊踩線團來台應透過觀光小兩會溝通及安排。政府也正就中國大陸民眾來台團體旅遊事宜循觀光小兩會機制洽詢陸方配合共同推動辦理。

陸委會強調，兩岸涉公權力事務屬於中央機關權責，提醒各級地方政府、相關民間公協會應遵守兩岸條例相關規範，配合政府透過觀光小兩會溝通政策，以維護國家整體利益，保障國內旅行業者與民眾權益，勿擅自與陸方合作推動兩岸觀光相關事項，以免觸法。（編輯：張淑伶）1140207