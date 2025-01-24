台北燈節點亮6條城市光廊 融合在地文化迎元宵

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（中央社記者陳昱婷台北24日電）2025台北燈節2月登場，台北市觀傳局今天率先點亮6條城市光廊，邀請市民及遊客在春節假期來到台北西區，體驗百年老城的文化魅力、多元美食，並感受新年及元宵氛圍。

台北市觀光傳播局長王秋冬今天協同2025台北燈節策展人劉治良、萬華及中正區里長、在地商圈及旅宿業代表等人，點亮中華路周邊6條城市光廊，替燈節揭開序幕。

王秋冬致詞表示，除了台北西區光環境今天啟動，西本願寺的「祈福燈林」也正式亮相，相信無論市民還是遊客，在春節期間來到此處，都會感受到濃濃年味，並藉著體驗台北傳統與創新融合的文化、豐富多元的美食，更加喜歡這座超過百年歷史的城市。

劉治良介紹，「祈福燈林」為多顆燈籠組成的廊道，民眾可以漫步在濃濃年節氛圍中；燈節2月2日開展後，還能到一旁服務台領取祈福卡，寫下願望並掛在燈籠下方。

今年春節假期各縣市無不摩拳擦掌拿出特色攬客，像是高雄市今年攜手知名IP「吉伊卡哇」打造冬日遊樂園，彰化月影燈節則與「微笑Emoji」合作，把大佛風景區改造為表情符號公園。

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劉治良說，比起單純的大型活動，台北燈節是為了響應元宵節而舉辦，以首都及國際城市的角色傳承傳統及民俗文化，帶給國外旅客造訪台灣時的獨特體驗，同時還原長輩記憶中的元宵印象，讓台北燈節與眾不同。

王秋冬指出，想感受元宵氛圍就到台北，除了13公尺高的主燈「福蛇豆豆」別具特色，還有來自多個國家、地區的友好燈區，以及往年總是吸引大批人潮的競賽燈區等都值得民眾欣賞，期待在商圈、宮廟共同努力下，可以突破去年逾500萬人次賞燈的紀錄。（編輯：張銘坤）1140124

台北市觀傳局24日晚間在西本願寺舉辦2025台北燈節「六小福」燈組亮相記者會，同時點亮燈節第一階段的城市光廊，西本願寺周邊成排燈籠照亮黑夜。中央社記者張新偉攝 114年1月24日

2025台北燈節第一階段城市光廊在24日晚間正式點燈，「六小福」燈組同步亮相，各式燈組照亮黑夜，也吸引民眾目光。中央社記者張新偉攝 114年1月24日