陸團客來台 邱垂正：建議政策宣布前小兩會溝通

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（中央社記者李雅雯台北23日電）中國大陸文旅部日前宣布，將於近期恢復福建、上海居民赴台團體旅遊。陸委會主委邱垂正今晚表示，台旅會將於近期聯繫對岸海旅會，建議在政策宣布前先行溝通。

陸委會多次重申，兩岸觀光開放應先循台旅會、海旅會（觀光小兩會）協商細節。陸委會23日下午召開例行記者會，再度強調應由觀光小兩會先溝通，並表示台旅會將於近期聯繫海旅會。

邱垂正於會後對中央社補充說明，有關兩岸觀光旅遊事宜，台旅會近日會聯繫陸方海旅會，提議在政策正式宣布前，先就雙方關切事項進行溝通，以利後續執行並確保健康有序旅遊交流。

他強調，對於兩岸恢復觀光交流先透過觀光小兩會互動，希望兩岸可以相向而行，盡速恢復溝通。

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中國大陸文旅部17日宣布，將於近期恢復福建、上海居民赴台團體旅遊。目前各項工作正在積極籌備中，希望兩岸旅遊業界加強溝通對接，為大陸居民赴台團體旅遊提供優質的服務和產品。

中國大陸文旅部目前尚未做出正式官方公告將台灣列為可組團出遊目的地。（編輯：楊昇儒）1140123