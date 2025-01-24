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國台辦證實 福建與上海踩線團已提交赴台申請

2025/1/24 18:01（1/24 18:56 更新）
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桃園機場入境查驗區排隊人潮。（中央社檔案照片）
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（中央社台北24日電）中國大陸方面宣布將解禁福建、上海團客來台後，傳出上海踩線團可能於農曆年後來台，引外界關注。大陸國台辦發言人陳斌華證實，福建、上海踩線團今天已向台灣提出申請。

中國大陸文旅部17日宣布，近期將恢復福建、上海居民赴台團隊遊。日前傳出，來自上海的旅遊踩線團可能於今年2月來台參訪、交流，為重啟觀光預作準備。

有媒體提問，福建、上海旅遊踩線團今天已向台灣提交申請，國台辦是否了解有關情況？

對此，中國大陸國務院台灣事務辦公室24日下午以陳斌華的名義書面回覆媒體詢問。

陳斌華說，「確有此事」，並表示樂見福建、上海踩線團向台灣有關方面提出考察要求，希望兩地旅遊業者赴台考察順利成行，為恢復兩地居民赴台團隊遊打下良好基礎。

陳斌華提到，自文旅部近日宣布恢復福建、上海居民赴台團隊遊後，兩岸旅遊業界積極溝通對接，對恢復擴大兩岸旅遊交流熱情高漲。

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大陸委員會（陸委會）副主委兼發言人梁文傑23日於記者會上表示，目前由旅遊相關專業人士組成的踩線團是循專業人士來台交流途徑申請來台，他們來台看看哪些地方好玩，評估將來觀光開放是否列入行程等；由於中國大陸文旅部尚未正式宣布將台灣列為可組團出遊地點，所以來台團體都不是旅遊團。

對於陸方將恢復福建、上海居民赴台團體旅遊，梁文傑表示，雙方應循觀光小兩會協商細節，台旅會將於近期聯繫對岸海旅會。（編輯：謝怡璇/張淑伶）1140124

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