四川宜賓筠連縣山崩 10戶民房被埋、逾30人失聯

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（中央社台北8日電）中國四川宜賓市筠連縣沐愛鎮金坪村發生山崩，截至8日晚間5時，已造成10戶居民房被掩埋、30多人失聯。

據中國官媒央視新聞等媒體報導，今天早上11時50分，四川宜賓市筠連縣沐愛鎮金坪村發生山崩，造成數間房屋被掩埋、人員被困。

據中國應急管理部網站消息，據報後，應急管理部部長王祥喜視訊連線四川省應急管理廳、消防救援總隊和現場指揮員，要求迅速核查災情，調集專業力量和設備全力開展排查救援，同時加強現場監測管控、確保救援安全。

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中國應急管理部已啟動地質災害三級應急響應，國家防災減災救災委員會已啟動國家四級救災應急響應。

中國官方已調派國家綜合性消防救援隊伍345人、101車、8犬，國家礦山應急救援川煤隊26人、4車、攜帶54套裝備，中國安能集團45人、攜帶22套裝備趕赴現場救援。（編輯：呂佳蓉）1140208