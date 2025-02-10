路透：再生能源產業一哄而上 中國擬縮減補貼

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（中央社台北10日電）中國政府昨天公布，推動再生能源上網電量全面進入電力市場，上網電價則由市場形成。路透社解讀，此舉預示在太陽能和風能項目激增後，官方正採取措施，縮減對再生能源項目的補貼。

綜合新華網等陸媒今天報導，中國國家發展改革委員會、國家能源局近日聯合印發「關於深化新能源上網電價市場化改革 促進新能源高質量發展的通知」，推動風電、太陽能發電等再生能源上網電量全面進入電力市場、上網電價由市場形成，配套建立可持續發展價格結算機制，區分存量和增量分類施策，促進行業持續健康發展。

通知進一步指出，自今年6月起完工的任何新項目，電力結算價格將採用「市場化競價」方式。不過，發改委並未提供具體定價公式。

美國自由亞洲電台分析，中國經濟傳統支柱房地產業疲軟之際，涉及風能、光電等再生能源產業近年成為官方政策支持的主要方向，對於發改委等多部門最新的政策措施，中國網上出現質疑和不解的聲音。

路透社昨天報導，中國的太陽能發電機裝置容量去年打破本身紀錄，較2023年增長45%。據國際再生能源總署（IRENA）數據，中國目前的太陽能裝置總容量接近887百萬瓩（GW），是美國的6倍以上。

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路透社說，裝置容量激增意味中國政府較原計畫提前6年達成2030年的目標，突顯清潔能源推廣的速度。發改委等多部門最新通告預示，在太陽能和風能項目激增後，官方正採取措施，縮減對再生能源項目的補貼。

對於新建的太陽能發電廠來說，減少補貼或造成壓力。此外，中國太陽能產業因生產過剩，導致太陽能面板價格暴跌，威脅到中小企業的生存，可能引發破產潮。（編輯：周慧盈/朱建陵）1140210