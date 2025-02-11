馬習會將滿10年 蕭旭岑：目前無規劃週年活動

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（中央社記者謝怡璇北京11日電）馬英九基金會執行長蕭旭岑今天率「大九學堂」青年團到北京延慶冬奧村體驗滑雪。他表示，目前並無規劃馬習會10週年的活動，此次參訪團以青年交流為主，並透露目前已與上海、廣東等地接觸，希望每年都能有參訪團赴陸。

馬英九基金會執行長蕭旭岑10日率近40名「大九學堂」青年抵達北京參訪交流。今天參訪團到北京延慶冬奧村體驗滑雪。

今年是「馬習會」10週年，外界關注前總統馬英九與中共總書記習近平是否會有第3次會面。蕭旭岑於活動期間接受媒體聯訪時表示，目前並沒有規劃所謂的馬習會10週年活動。

他說，此團是以青年交流為主，「北京是古城，同時又有很多科技及創新公司，期待能讓台灣同學同時體驗到傳統跟創新」。

蕭旭岑進一步表示，「事實上，我們跟上海、廣東、重慶以及北京都有在談，希望每年固定能有團來，其他省份也都在跟我們接觸」。

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媒體提問，是否會再帶陸生訪台，蕭旭岑表示，陸委會現在說要懲處馬英九基金會，但目前還沒有進一步消息，希望不要受到懲處，還是可以邀請大陸同學來台。

馬英九基金會「大九學堂」青年團10日抵達北京，此行將停留5天，預計將帶學生參訪小米汽車工廠、兩岸科創中心等地。（編輯：吳柏緯）1140211

馬英九基金會執行長蕭旭岑11日率「大九學堂」青年赴北京延慶冬奧村。圖為「大九學堂」青年團學員體驗滑雪。中央社記者謝怡璇北京攝 114年2月11日

馬英九基金會執行長蕭旭岑11日率「大九學堂」青年赴北京延慶冬奧村。圖為「大九學堂」青年團手持橫幅在冬奧村前合影。中央社記者謝怡璇北京攝 114年2月11日