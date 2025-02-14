北京私人行程引關注 蕭旭岑：無商討馬習會10週年

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（中央社記者謝怡璇北京14日電）馬英九基金會執行長蕭旭岑昨天在北京有私人行程，今年適逢馬習會10週年，外界關注其私人行程是否與馬習第3次會面相關。蕭旭岑表示，昨天是與北京兩間大學交流，並無商討馬習會10週年事宜，但證實前總統馬英九今年會訪陸。

蕭旭岑今天早上在北京建國飯店接受媒體專訪，作上述表示。

蕭旭岑昨天並未陪同馬英九基金會組織的青年團參訪行程。蕭旭岑對此回應，昨天行程是赴北京大學及北京清華大學，因為在2023年邀請的陸生團，是由北京大學帶隊；而去年底邀請北京清華大學帶隊的陸生團，也有非常好的互動，因此獲得兩校邀請，分別赴兩校參訪。

針對媒體再次提問關於今年適逢馬習會10週年，馬習第3次會面有無可能舉辦。蕭旭岑回應，此次是推動北京團的青年交流，並沒有商討任何關於馬習會10週年的事情。現在距離11月還很早，「馬習會10週年是有意義的，但是還有一段時間，並沒有相關規劃」。

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關於前總統馬英九今年是否會再度訪陸，蕭旭岑表示馬英九今年會訪陸。

蕭旭岑表示，本來就是希望馬英九有機會一年一次至兩次到大陸，因為馬英九對兩岸交流效果的正面性是不可替代，今年會在多個面向上思考他會不會再到大陸，會再作安排。（編輯：陳鎧妤）1140214