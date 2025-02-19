王毅訪愛爾蘭 中愛雙方聲明內容存差異

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（中央社台北19日電）中國外長王毅於17日會晤愛爾蘭官員，會後雙方發布的新聞稿出現諸多不同。愛爾蘭外交部對中國人權狀況表達關切，但中方聲明中未提及；而中方表示愛方「堅持一個中國政策」，但該措辭未在愛爾蘭相關聲明中出現。

近來，中國外交部發布的聲明與其他國家存在明顯差異，更為強調其特定立場，甚至出現將發言擅自更改為更近似中國的立場而被認為欠缺正確性。

中國外交部長王毅17日在都柏林會晤愛爾蘭總理馬丁（Micheál Martin），並與愛爾蘭副總理兼外長哈里斯（Simon Harris）舉行會談。

相比中國外交部此前宣布是應愛爾蘭副總理兼外交貿易部長哈里斯邀請訪問愛爾蘭，根據愛爾蘭外交部網站消息，王毅的訪問是「應中方之請求而安排」。

根據愛爾蘭外交部網站的說法，哈里斯與王毅會見談及雙邊關係、歐中關係、多邊合作以及地區與國際問題。

哈里斯表示，他強調希望與中國能夠確保經濟關係的透明、公正，與互相同意的規則與公平競爭的環境，藉此機會還提出對愛爾蘭而言重要的貿易問題，要求中國當局允許恢復愛爾蘭牛肉對中國的出口。

哈里斯指出，在與王毅的對話中，強調了聯合國憲章及其相關機構在愛爾蘭外交政策中的核心地位，並提出愛爾蘭長期關注中國人權狀況，特別是香港國家安全法以及新疆等少數民族的問題。

他說，「我強調了愛爾蘭一貫的立場，即所有關切的人權問題應在聯合國人權框架內全面討論和審議」。

哈里斯指出，雙方還討論了烏克蘭局勢與中東問題，要求中國向俄羅斯施展影響力，促使其結束對烏克蘭的非法入侵。任何對烏克蘭戰爭的和平解決方案都必須基於聯合國憲章，必須尊重烏克蘭的領土完整和主權。關於烏克蘭的未來不能沒有烏克蘭的參與。

哈里斯說明，雙方還討論了以色列與巴勒斯坦的危機，包含中國這個月擔任聯合國安理會主席的作用，一致認為停火和人質釋放協議必須得到落實。

哈里斯強調，這次的會晤再次強調了外交在討論雙方合作領域，與「彼此無法同意之議題」時的重要角色和價值。

根據中國外交部網站消息，王毅在會見哈里斯時強調，面對國際局勢不確定不穩定因素增多，中國倡導構建平等有序的世界多極化，凝聚了國際社會的最大公約數。

根據中國外交部的說法，哈里斯則稱，過去幾10年，愛中關係務實合作取得積極成果，雙邊經貿額大幅增長。愛爾蘭「堅持一個中國政策」。讚賞中方對愛實行免簽政策，支持雙方開通更多直航，堅持多邊主義和自由貿易，不贊同「脫鉤」，支持中歐加強合作。

中國外交部的新聞稿也稱，馬丁向王毅表示，願與中方發展更緊密的夥伴關係，將繼續「堅守一個中國政策」。

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不過，中方宣稱愛方「堅守一個中國政策」，愛爾蘭相關聲明沒有以上字句。

中國外交部近來的聲明中，特別強調中國的立場。例如，去年7月26日，王毅與時任的日本外相上川陽子在寮國會談時，涉及台灣問題的部分，北京公布了兩人談話內容，並擅自將上川的發言修改為更符合中國立場的語句。此舉被日本外務省認為欠缺正確性，並對中方表達關切。（編輯：呂佳蓉/吳柏緯）1140219