中國海警船1週2次侵擾金門海域 海巡蒐證驅離

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（中央社記者吳玟嶸金門20日電）海巡署金馬澎分署表示，今天下午2時50分，4艘中國海警船接近金門限制水域，立即調度4艘巡防艇蒐證驅離；海巡表示，這週中國海警2次侵擾金門，自去年至今已達59次。

海洋委員會海巡署金馬澎分署發布新聞稿表示，今天下午2時許，偵獲4艘中國海警船同時出現在金門南方海域，立即調度線上巡防艇前推至限制水域線上監控應對。

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下午2時50分，中國海警「14515」、「14605」、「14608」及「14602」4艘船，自金門料羅東南及翟山南面2處同時航入金門水域，隨後採2艘2組編隊方式航行，海巡署預置4艘巡防艇快速反應，近迫併航拒止海警船進入金門水域，同時透過無線電廣播，嚴正要求海警船轉向航離，中國海警船在巡防艇併航監控下，於下午5時航出金門限制水域。

海巡署表示，中國海警在本週二及今天襲擾金門，去年至今已達59次，面對中國海警持續性破壞金門水域安全秩序，海巡本於對中華民國主權及法律確信，亦將持續以不畏懼、不退讓、不迴避態度，積極正面應對中國挑戰與威脅，以維護海域治安，確保國家安全。（編輯：陳仁華）1140220