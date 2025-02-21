大阪市中國人居住人數10年增長近一倍 逾4.9萬人

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（中央社記者謝怡璇北京21日電）日經中文網引述戶籍登記（住民基本台帳）資料顯示，截至2024年9月，居住在大阪市的中國人數達4萬9999人，比2014年的2萬6000人成長近一倍。其中，中國人主要分布在中央區、浪速區及西成區。

日經中文網今天報導，近年中國經濟低迷，加上日圓貶值，有不少中國富裕階層人士透過在日本購置房產、取得經營管理簽證等方式移居日本。其中，日本大阪市浪速區的交通，往來關西國際機場十分便利，再加上擁有提供華僑和華人就讀的大阪中華學校，有許多中國人選擇在此購入獨棟住宅，在部分的開發地塊中，中國居民人口占9成。

來自上海、60多歲的王先生兩年前購買浪速區兩棟新建獨棟住宅，一棟為自住，另一棟用來經營民宿。他表示，從關西機場到上海只需2個小時，感覺跟在中國國內一樣。

據戶籍登記（住民基本台帳）顯示，截至2014年9月，居住在大阪市的中國人數約為2萬6000人，數字在10年間成長近一倍，2024年9月人數來到4萬9999人。按國籍來看，人數僅次於韓國，位居第二。

其中，中央區的中國人最多，浪速區第二，西成區第三。截至2024年9月末，西成區的人數達到5年前的約1.6倍。

大阪公立大學客座教授水內俊雄、福岡縣立大學副教授陸麗君等人組建的團隊，在2022年末至2023年初間，走訪西城區、浪速區的開發地塊，針對華僑、華人居住的172戶獨棟住宅進行問卷調查，收到34戶的回覆。

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結果顯示，來到日本年限11至20年的住戶占55％，年限在7年以下的住戶達到21％。從當前的在留資格來看，永住資格占比最高，達59％；年齡方面，30至49歲的人占77%；教育程度方面，大學畢業占53%，碩士以上占21%。家庭年收入方面，有一半家庭年收入超過500萬日元（約新台幣108萬元），其中超過800萬日元的占15%，顯示出高學歷、高收入的新中產階層正積極在西城區、浪速區購房。

水內俊雄表示，過去的主流是留學生畢業後就業、獲得穩定收入後在日本定居，但疫情後出現新的現象，即越來越多不會說日語但有錢的富裕階層直接從中國移居日本。（編輯：廖文綺）1140221