特斯拉中國引入城市輔助駕駛功能 未達全自駕水準

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（中央社台北25日電）特斯拉（Tesla）中國官方今天公布，在部分車型更新城市道路Autopilot自動輔助駕駛軟體，根據導航路線引導車輛駛出匝道及識別交通燈號等。但中國媒體報導，此次軟體更新後，還未達到完全自動駕駛（FSD）的水準。

綜合中國媒體澎湃新聞及汽車產業訊息服務平台蓋世汽車報導，特斯拉中國官方25日宣布，分批次為車主進行軟體更新，包括城市道路Autopilot自動輔助駕駛、駕駛室攝影鏡頭和地圖集版本。

上述的城市道路Autopilot自動輔助駕駛功能，是優化現有NOA自動輔助導航駕駛功能，在通行受控道路（即設有匝道入口和匝道出口進出的主幹道）和城市道路上使用，會根據導航路線引導車輛駛出匝道和交叉口，在路口識別交通燈進行直行，左轉，右轉，掉頭等動作。

Autopilot並會根據速度和路線而自動改變路線。在不設置導航路線時，Autopilot則會根據道路實際情況選擇最好路線。

駕駛室攝影鏡頭為車主後視鏡上方，可以判斷駕駛人的注意力是否集中，並通過警報，提醒駕駛人在智慧輔助駕駛系統啟動時將注意力集中在道路上。鏡頭的影片在車輛內部進行處理，任何人包括特斯拉均無權處理。

特斯拉表示，目前Autopilot更新只在2024年2月之後出廠的的Model Y、Model 3及新款的Model S、Model X車型。

報導指出，先前有消息稱，特斯拉正在為中國客戶準備軟體更新，以提供類似美國市場上「完全自動駕駛」（FSD）功能。但綜合此次特斯拉的軟體件更新來看，特斯拉是對現有的Autopilot自動輔助駕駛功能進行優化和升級，還未能達到FSD的水準。

路透社今天報導，據知情人士表示，目前特斯拉在中國未能達到FSD水準，是因為沒有足夠的中國道路和交通規則數據作訓練之用。

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FSD是利用生成式人工智慧開發的駕駛輔助技術，可應對更複雜的交通情況，而Autopilot則是處理更常規的交通狀況。

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