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中國海警船再闖金門海域 海巡：侵擾已成常態

2025/2/25 18:39（2/25 19:46 更新）
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4艘中國海警船25日下午侵擾金門水域，海洋委員會海巡署金馬澎分署調度4艘巡防艇應對，同時透過無線電廣播要求海警船轉向，全程蒐證併航驅離。（海巡署金馬澎分署提供）中央社記者吳玟嶸傳真 114年2月25日
4艘中國海警船25日下午侵擾金門水域，海洋委員會海巡署金馬澎分署調度4艘巡防艇應對，同時透過無線電廣播要求海警船轉向，全程蒐證併航驅離。（海巡署金馬澎分署提供）中央社記者吳玟嶸傳真 114年2月25日
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（中央社記者吳玟嶸金門縣25日電）4艘中國海警船今天下午侵擾金門水域，海巡部署4艘巡防艇驅離；海巡署表示，中國海警船侵擾金門海域至今達60次，這類侵擾行為已經成為常態。

海洋委員會海巡署金馬澎分署發布新聞稿表示，上午9時許偵獲數艘中國海警船航出廈門，立即調動巡防艇前推至限制水域線上部署對應。

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海巡署表示，下午2時許中國海警「14602」、「14605」、「14515」及「14608」等4艘船，同時自金門外海航近金門南方海域；下午2時55分，4艘中國海警船自金門料羅東南及翟山西南面2處同時航入金門水域，海巡署4艘預置巡防艇，前往併航監控，同時以無線電中、英文廣播，要求海警船轉向航離，全程蒐證併航驅離，中國海警船遭巡防艇驅離後，於下午5時航出金門限制水域。

海巡署表示，中國海警船對金門海域侵擾不斷，至今已達60次，是類侵擾行為發展至今顯已成為常態，海巡署在應對上從未鬆懈，始終秉持堅定立場、謹慎以對，務求嚴密掌控中國海警船等海上動態，遇況立即完成部署，以確保國家安全。（編輯：郭諭儒）1140225

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