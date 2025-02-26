李強到中國3大電信商所屬企業調研 要求深入推進AI+

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（中央社台北26日電）中國國務院總理李強25日到中國電信、中國聯通、中國移動所屬企業調研科技創新工作並召開座談會，要求3家企業要增強緊迫感，大力發展新一代訊息通訊技術，深入推進「人工智能+」（AI+）。

新華社26日報導，李強25日到中國電信、中國聯通、中國移動所屬企業調研科技創新工作，分別了解天翼雲建設、量子通訊發展、工業網路發展、網路安全建設、6G技術研發應用、算力網路調度平台等情況。

李強表示，要著眼促進數位經濟和實體經濟深度融合，加強新型基礎設施建設，發揮龍頭企業示範作用，實施好中小企業數位化賦能專項行動。在加快5G規模化應用的同時，要抓緊推進6G技術研究和標準研製，積極優化算力資源布局，提高利用效能，推動廣泛接入，解決算力供需不匹配等問題。

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李強在調研中召開座談會，他表示，當前人工智慧等前沿技術加速發展，給世界帶來深刻改變。面對新形勢新任務新要求，三家企業要切實增強責任感緊迫感，堅持創新驅動發展，力爭更大突破，為中國實現高水準科技自立自強，發展壯大新興產業，為未來產業提供更加有力的支撐。

李強又表示，要大力發展新一代訊息通訊技術，深入推進「人工智能+」，促進製造業數位化轉型，賦能千行百業。要深化改革激發活力，在薪酬待遇、成果轉化、科研組織方式等方面加強探索，調動科技人員積極創造，並要不斷提高創新效率，降低創新成本，增強創新能力。（編輯：陳鎧妤/廖文綺）1140226