歐盟對俄制裁清單含中企及個人 中國提交涉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北27日電）歐盟24日宣布在第16輪對俄羅斯制裁中將部分中國企業和個人列入清單。中國駐歐盟使團今天對此表示強烈不滿及堅決反對，並提出嚴正交涉。

據陸媒觀察者網，中國駐歐盟使團發言人說，中方一貫反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的單邊制裁，「歐方做法於理無憑、於法無據，十分錯誤」。在烏克蘭問題（俄羅斯侵略烏克蘭戰爭）上，中方始終秉持客觀公正立場，勸和促談，致力於推動危機政治解決。

透過 Google News 追蹤中央社

中國駐歐盟使團發言人表示，中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的正當合法權益；「歐方應立即停止在沒有事實依據的情況下對中方抹黑推責，立即停止列單中國企業」。

俄烏戰爭3週年之際，歐盟對俄羅斯祭出第16輪制裁。歐盟外交政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）表示，「這新一輪制裁不僅針對俄羅斯影子艦隊，同時也制裁那些支持不安全油輪營運的人士、用於駕駛無人機的電子遊戲控制器、用於規避我們制裁的銀行及用於散布謊言的宣傳機構」。（編輯：周慧盈）1140227