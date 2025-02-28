美對中再加徵10%關稅 中國商務部：將採取反制措施

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（中央社台北28日電）美國總統川普表示，將於3月4日起對中國進口商品再加徵10%關稅。中國商務部表示，如果美方一意孤行，中方將採取一切必要反制措施，捍衛自身合法權益。

美國總統川普表示，將於3月4日起對中國進口商品再加徵10%關稅，同時對加拿大和墨西哥課徵25%關稅，理由是毒品走私問題「令人無法接受」，這3國因應問題的進展不足。

美國此前已對中國加徵10%關稅。

中國商務部今天以不具名的新聞發言人名義，發布答記者問回應。

據中國商務部，有記者提問，美國東部時間27日，美方威脅將於3月4日起以芬太尼為由對中國輸美產品再加徵10%關稅，中方對此有何評論。

該名發言人表示，中方注意到有關情況。中方多次表明，單邊關稅違反世貿組織規則，破壞多邊貿易體制。中方對此堅決反對。

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發言人又指，中國是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一，積極與包括美國在內的世界各國展開禁毒國際合作。美方卻始終無視客觀事實，此前以芬太尼等為由對中國加徵10%關稅，這次又威脅再次加徵關稅。這種行為純屬「甩鍋推責」，無益於解決自身問題，還會加劇美國企業和消費者負擔，並破壞全球產業鏈穩定。

該名發言人表示，中方希望美方不要一錯再錯，盡快回到通過平等對話妥善解決分歧的正確軌道。如果美方一意孤行，中方將採取一切必要反制措施，捍衛自身合法權益。（編輯：陳鎧妤/呂佳蓉）1140228