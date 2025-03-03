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去年旅宿人次略衰退 國人入住降、外籍客增
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中國蜜雪冰城香港上市首日暴漲 市值直逼4600億元

2025/3/3 19:04
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（中央社記者張淑伶上海3日電）主打低價及深入小城鎮的中國茶飲企業蜜雪冰城今天在港交所上市，收盤漲幅高達43.21%，總市值達港幣1093.47億元（約新台幣4592億元）。

綜合新京報和每日經濟新聞報導，蜜雪集團成為繼奈雪的茶、茶百道、古茗後第4家上市的中國新茶飲企業。這家公司旗下有現製茶飲品牌「蜜雪冰城」和現磨咖啡品牌「幸運咖」。

蜜雪冰城上市過程一路創紀錄。2月26日，蜜雪冰城在港股上市前公開發售環節認購結束，融資認購倍數高達5125倍，認購金額達港幣1.77兆元，刷新港股歷史紀錄。

作為中國最大的新茶飲企業，蜜雪冰城的上市備受關注。數據顯示，截至2024年12月31日，蜜雪冰城擁有4萬6479家門市，號稱是全球最大的現製飲品企業。2024年，蜜雪冰城共實現飲品出杯量約90億杯，實現約人民幣583億元（約新台幣2623億元）的終端零售額，分別年增21.9%及21.7%。

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1997年，蜜雪冰城創辦人張紅超在河南鄭州開設了一家名為「寒流刨冰」的小店，用一台自製刨冰機開啓現製飲品領域的創業之路。1999年，「蜜雪冰城」品牌被正式啓用。2018年，蜜雪冰城首家海外門市在越南河內開業。2023年12月，蜜雪冰城在香港的首家門市開幕。

在招股書中，蜜雪冰城號稱在中國擁有「完整且高效的供應鏈體系」，包含採購、生產、物流、研發和品管。而據報導，蜜雪冰城擁有總面積79萬平方公尺的5個生產基地，包含糖、奶、茶等全品類食材，核心飲品食材為100%自產。同時合作建立種植基地，從源頭確保農產品供應穩定，還建立了自己的物流體系，向加盟商推行全國免物流費的政策。（編輯：邱國強）1140303

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