反制對台軍售 中國將10家美企列不可靠實體清單

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（中央社台北4日電）為反制美國對台軍售，中國商務部今天公布，對10家參與對台軍售的美國企業列入不可靠實體清單，禁止相關企業從事與中國有關的進出口活動及在中國境內新增投資。

中國商務部今天發布，為維護國家主權、安全和發展利益，根據中國國家安全法及反外國制裁法等有關法律，決定將特科姆公司、搖桿舵公司等10家實體列入不可靠實體清單，禁止這些企業從事與中國有關的進出口活動及在中國境內新增投資，措施今天起生效。

中國商務部以不具名發言人名義發布記者問，該名發言人表示，近年來，特科姆公司、搖桿舵公司等10家美企不顧中方強烈反對，或參與對台軍售，或與台展開所謂軍事技術合作，嚴重損害中國國家主權、安全和發展利益，依法追究其不法責任。

該名發言人表示，中方一貫審慎處理不可靠實體清單問題，僅依法針對少數危害國家安全的外國實體，誠信守法的外國實體完全無需擔心。

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該發言人宣稱，中國政府一如既往地歡迎世界各國企業到中國投資興業，並致力於為守法合規的外資企業在中國經營提供穩定、公平和可預期的營商環境。

被列入不可靠實體清單的美企，包括特科姆公司（TCOM,Limited Partnership）、搖桿舵公司（Stick Rudder Enterprises LLC）、特勵達·布朗工程公司（Teledyne Brown Engineering,Inc.）、亨廷頓·英格爾斯工業公司（Huntington Ingalls Industries Inc.）、S3航空防務公司（S3 AeroDefense）、立方公司（Cubic Corporation）、文本礦公司（TextOre）、ACT1聯邦公司（ACT1 Federal）、埃克索維拉公司（Exovera）、扁平地球管理公司（Planate Management Group）。（編輯：陳鎧妤/朱建陵）1140304