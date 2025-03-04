反擊美方說詞 中國發布「芬太尼管控」白皮書

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（中央社台北4日電）美國再以芬太尼為由對中加徵關稅。中國國務院新聞辦今天發布「中國的芬太尼類物質管控」白皮書，強調中國高度重視芬太尼類物質管控，嚴格監管芬太尼類藥品，嚴密防範芬太尼類物質濫用。

針對美國對中新一輪關稅，中國除了宣布反制措施外，今天下午國務院新聞辦發布「中國的芬太尼類物質管控」白皮書。

據澎湃新聞等媒體報導，白皮書除前言和結束語外分為7個部分，分別是科學準確界定芬太尼類物質，保障合理用藥與嚴格管制雙管齊下，依法嚴厲打擊芬太尼類物質犯罪，嚴格芬太尼類物質前體管控，加快推進科技手段研發應用，多措並舉提升整體管控效能，推進芬太尼類物質全球共治。

白皮書指出，近年來，中國高度重視芬太尼類物質管控，嚴格監管芬太尼類藥品，嚴密防範芬太尼類物質濫用，嚴厲打擊走私、制販芬太尼類物質及其前體化學品違法犯罪，取得明顯成效。

白皮書指稱，中國加強國際禁毒合作，務實展開對話交流、聯合偵查和經驗分享，推動建立平等互信、合作共贏的合作關係，與包括美國在內的有關國家在應對芬太尼類物質及其前體問題方面深入開展合作並取得明顯成效。

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白皮書介紹，中國將芬太尼類藥品納入「麻醉藥品品種目錄」，對有關的生產、經營、使用和出口環節實行嚴格管制。

白皮書又稱，中國反對相互指責、推卸責任，在做好自身禁毒工作的同時，堅定維護現行國際禁毒體系，全面深度參與國際禁毒領域重要決策，積極為毒品問題全球共治提供「中國智慧」和「中國方案」。（編輯：呂佳蓉/吳柏緯）1140304