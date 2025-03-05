香港2月PMI為49跌破榮枯線 商業環境惡化

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（中央社記者張謙香港5日電）據公布，香港2月採購經理人指數（PMI）為49，較上月下跌2點，且跌破榮枯線，是自去年8月以來首次惡化，也是近8個月以來最大跌幅。

香港商業電台今天報導，負責制訂指數的標普全球表示，本地民營企業的業務活動與新訂單近5個月以來首次下降，主因是經濟低迷，以及商品和服務價格上漲，令2月的需求受壓。

此外，對美國加徵關稅的擔憂也帶來影響。

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報導引述標普全球指出，2月數字反映出香港商業環境進一步惡化，而香港業務在連續4個月增長後出現萎縮，主因是中國的需求條件惡化，包括新訂單和未來活動指數的前瞻性指標，未來幾個月可能會進一步收縮。

公布表示，香港整體商業信心跌至1年半以來的最低水平，需要更大的政策支持來遏制信心的進一步下滑，而疲弱的商業信心不僅導致員工和採購水平降低，也限制企業在過去幾個月內進行定價的能力，從而影響利潤率。（編輯：廖文綺）1140305