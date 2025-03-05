政協台聯小組會議 邀台灣民眾體驗全過程人民民主

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（中央社記者謝怡璇北京5日電）中國全國兩會期間，台聯界別委員5日召開委員小組會議。中國全國政協委員、全國台聯副會長楊毅周在會議中表示，中國的「全過程人民民主」不亞於、甚至是優於西方式的民主，要對台灣民眾加強「走進政協」工作，親身體會「全過程人民民主」的巨大作用。

中國全國兩會期間，全國台聯（中華全國台灣同胞聯誼會）界別委員5日下午在北京華北賓館召開委員小組會議，就中國全國政協主席王滬寧發表的政協常委會工作報告進行討論。

前中國大陸國台辦副主任、中國14屆全國政協港澳台僑委員會副主任陳元豐表示，去年政協常委會工作非常鮮明地體現中共對政協工作的全面領導，特別是堅定「兩個確立」，堅決做到「兩個維護」方面，把「習近平新時代中國特色社會主義思想」貫穿始終，凝聚廣泛共識，這是政協非常重要的功能。

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中國全國政協委員、全國台聯副會長楊毅周表示，這1年來，在推動兩岸關係和平發展融合發展方面取得巨大成就，今年政協在對台交流交往也取得很大成績，包括兩岸社區治理、論壇等等。政協作為匯集優秀人才的平台，所以在兩岸交流的各行各業其實都可以來參與，希望政協可以在兩岸交流上發揮作用，如促進文化交流，講好「中國民主」。

他說，昨天看台灣對兩會有些反應，對大陸的民主制度完全不了解，「在這點上我應該要站出來說清楚」。楊毅周提到，中國的「全過程人民民主」不亞於、甚至是優於西方式的民主，能為老百姓解決問題，謀取幸福。所以，要對台灣民眾加強「走進政協」工作，親身體會「全過程人民民主」的巨大作用。（編輯：呂佳蓉）1140305

中國全國兩會期間，全國台聯（中華全國台灣同胞聯誼會）界別委員5日下午在北京華北賓館召開委員小組會議。前中國大陸國台辦副主任、中國14屆全國政協港澳台僑委員會副主任陳元豐表示，去年政協常委會工作把「習近平新時代中國特色社會主義思想」貫穿始終，是政協非常重要的功能。中央社記者謝怡璇北京攝 114年3月5日