總統定義對岸境外敵對勢力 中國學者：消減兩岸交流

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（中央社記者謝怡璇北京13日電）賴總統今天對來自中國的5大國安及統戰威脅，提出17項因應策略。中國國際關係學者時殷弘表示，賴清德罕見稱大陸為外國或外邦敵人，將消減兩岸交流；而這也向川普釋放出升級抵抗對岸和作為美國忠誠夥伴的積極訊號。

總統賴清德今天針對「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」召開國安高層會議，並在會後記者會上提出，台灣面對來自中國的5大國安及統戰威脅，包括對國家主權、對國軍的滲透及間諜活動、混淆國人對國家認同、藉兩岸交流對台統戰、藉「融合發展」吸引台商台青等威脅。

賴總統並提出17項因應策略，包括恢復軍事審判制度、持續清查申請涉及身分認定的中國各種證件、落實中央及地方各級公職人員赴中國交流的揭露制度、應嚴格限制具有統戰背景的中國人士來台、審查含宗教、文化、學術等兩岸交流案件、明確影藝人員涉及危害國家尊嚴相關言行之查處範圍、對台灣與中國的經貿關係進行策略性結構調整等。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘向中央社表示，賴清德今天的講話再度以「兩國論」界定大陸與台灣，且罕見地稱大陸為外國或外邦敵人，以武力威脅和滲透顛覆危及台灣安全，今天宣布的多項舉措不僅會進一步顯著消減已嚴重衰頹的兩岸交流，且意在並很可能煽惑台灣社會的反中恐慌，在相當程度上加劇兩岸敵對。

時殷弘進一步表示，賴清德可能藉此向川普政府釋出這樣的消息，即台灣雖然拒絕將軍費提升到GDP的10%，但仍在升級對對岸的抵抗和作為美國的忠誠夥伴捍衛印太安全。

上海東亞研究所副所長包承柯表示，「賴清德今天講話是將兩岸關係推向全面對抗的境地，是破壞兩岸關係穩定發展的絕對性行為，從今天開始兩岸間的敵對性、對抗性的因素更會增加，可以想像未來的兩岸關係更趨嚴峻、敵對」。

包承柯分析，賴清德在520就職演說中提到的兩岸互不隸屬、兩國論作為背景，今天講話更帶出具體的反中對抗措施，同時把中國大陸對台商的優惠、融合政策視為打擊對象，中國大陸方面未來可能會對優惠政策做些調整。

針對賴總統今天在記者會上表示，「這樣的中國，已是我國反滲透法所定義的『境外敵對勢力』」，包承柯表示，反滲透法是在蔡英文時期搞兩岸對抗、反大陸的法律，在反滲透法干預下恐將使得兩岸交流的寒蟬效應逐漸擴展，是拉高兩岸對抗的具體訊號。

賴總統今天也提到，「若仍有不足，應進一步強化法治提出國家安全法、反滲透法、兩岸關係條例、港澳條例、資通安全管理法等之修正案，並加強社會溝通，盡速落實」。包承柯分析，大陸可能將繼續反制賴清德的對抗措施，頒布如「懲獨22條」等文件，或直接點名賴清德，進一步嚴懲台獨分裂勢力。

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明天是「反分裂國家法」實施20週年，北京將為此舉辦「重要活動」。包承柯指出，今年也是抗戰勝利80週年及台灣光復80週年，在這樣的時刻，中國大陸可能會更明確反對台獨分裂，並強調台獨分裂是大陸對台政策的底線和紅線，不會改變也不可能改變。

包承柯說，加上今年中央對台工作會議也指出，要鞏固國際社會堅持「一個中國」原則的格局，這都會成為「反分裂國家法」實施20週年活動的內容。（編輯：邱國強）1140313