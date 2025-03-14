中國呼和浩特推生育補貼 分析料全國將落實

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（中央社台北14日電）為提升生育率，內蒙古呼和浩特市衛健委推出生育補貼政策，生第三胎可獲人民幣10萬元（約新台幣45萬元）補貼。中國中信證券分析指出，預計補貼政策將在全中國落實。

綜合第一財經、香港經濟日報報導，日前公布的2025年政府工作報告中明確提出，制定促進生育政策，發放育兒補貼。國家衛健委主任雷海潮7日在參加14屆全國人大三次會議江蘇代表團開放團組會議時指出，今年將發放育兒補貼，國家衛健委正在會同有關部門，起草相關的育兒補貼的操作方案。

內蒙古呼和浩特市衛健委13日發布「關於促進人口集聚推動人口高質量發展的實施意見」育兒補貼項目實施細則及服務流程，明確生育一孩一次性發放育兒補貼1萬元；生育二孩發放育兒補貼5萬元，按照每年1萬元發放，直至孩子5歲；生育三孩及以上發放育兒補貼10萬元，按照每年1萬元發放，直至孩子10歲。

第一財經報導引述中國南開大學經濟學院人口專家原新指出，「育兒補貼政策的出台是提振生育率的重要舉措，但政策的有效性和長期效果仍需多方努力和持續投入。此外，一孩生育是生育率的基本盤，呼籲政府在一孩生育支持措施上給予更多關注。」

原新還指出，目前生育支持政策在落地過程中存在一些問題，例如免費孕檢的實際執行不到位，導致許多家庭仍需自費增加檢查項目，增加生育成本。此外，產假、陪產假和育兒假的延長是時間支持的重要體現。然而，企業在承擔這些成本時存在主動性不足的問題，建議建立國家、企業和個人分擔和共擔機制，以確保政策實施的有效性和可持續性。

在育兒補貼之外，2025年政府工作報告還提出大力發展托幼一體服務，並增加普惠托育服務供給，以及逐步推行免費學前教育。

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香港經濟日報報導引述中國中信證券楊帆、于翔、任柳蓉等人在研報中的分析，與現行試點相比，呼和浩特市的生育補貼年均補貼額度有所提升，且補貼週期較長。預計全國生育補貼政策或將落地，若按照呼和浩特補貼標準外推全國範圍測算，預計2025年至2027年涉及財政補貼資金規模901億元、1363億元、1825億元，相比國際水準或仍有差距。

據先前中國國家統計局公布，2024年末中國人口14億828萬人，比2023年末減少139萬人；全年出生人口954萬人，人口出生率為6.77‰；人口自然增長率為-0.99‰，連續第3年負成長。（編輯：廖文綺/呂佳蓉）1140314