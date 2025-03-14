陸推反分裂國家法20週年 陸委會：非和平惡法

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北14日電）中國大陸「反分裂國家法」20週年座談會今在北京召開，提及「堅決打擊台獨分裂」。陸委會表示，中共意圖以非和平惡法傷害中華民國主權，台灣人民反併吞、反滲透意志堅定。

大陸委員會（陸委會）14日透過新聞稿表示，座談會重申「反獨促統」舊調與恫嚇採取非和平手段可能性，中共20年前制定「反分裂國家法」，做為意圖併吞台灣法律依據，強制推動統一、不排除動用武力的作法，不僅違反國際法，更違反自由、民主與人權普世價值，國際社會及台灣從未接受。

陸委會指出，中共對台法律戰由來已久，近年多次發布各式「懲獨」法令與措施，透過違反文明世界基本法律原則與侵害人權惡法，企圖推進對台「內國化」管治及長臂管轄效力，加強對台恫嚇。

陸委會強調，中共所謂的法律與規範對於國人毫無拘束力，更不會改變中華民國是主權國家的事實，只會嚴重傷害兩岸的正常往來、挑起兩岸人民對立、升高兩岸敵意螺旋。捍衛民主、維護主權、維持自由民主的生活方式與堅決反對台灣被中共併吞，這是台灣社會最大共識。

陸委會提到，總統賴清德13日揭示台灣當前面對5大國安威脅及17項因應策略，政府將秉持「四個堅持」、「四個不變」，強化全社會防衛韌性，全力推動「和平四大支柱行動方案」，展現全國上下團結一致反對中共併吞台灣的全民共識與決心；將透過與友盟國家的合作，向全世界宣達反對中共併吞台灣的國家意志，堅定守護台灣的民主與繁榮。

中國大陸「反分裂國家法」20週年座談會14日在北京人民大會堂召開。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

全國人大常委會委員長趙樂際於會上表示，進一步豐富完善「以法懲獨」制度體系，堅決展開反分裂、反干涉重大鬥爭，持續完善增進台灣民眾福祉的制度和政策，有力維護「一個中國原則」，推動「反獨促統」不斷取得新的進展和成效。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）主任宋濤指稱，九二共識的核心要義是「一個中國原則」，大陸持續依法強化「兩岸都屬一個中國」，無論台海形勢如何變化，「一個中國原則不能肆意挑戰」。（編輯：呂佳蓉）1140314