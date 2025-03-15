回應G7外長聲明 中方稱險惡用心重申一中原則

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（中央社記者張淑伶上海15日電）七大工業國集團（G7）外長14日發表聯合聲明，強調維護台海和平穩定的重要性，未提及「一個中國」政策，並支持台灣適當參與國際組織。中國駐加拿大使館發言人表示已提出嚴正交涉，並稱台灣參與國際組織活動，「必須也只能按照一個中國原則處理」。

中國駐加拿大使館發言人今天透過該使館官方微信表示，G7外長聯合聲明「粗暴干涉中國內政，惡意汙衊抹黑中國，字裡行間充斥著傲慢、偏見和遏華反華的險惡用心」，中方對此強烈不滿、堅決反對，已向加方提出嚴正交涉。

針對台灣議題，這名發言人重彈舊調，聲稱台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。維護台海和平穩定的關鍵在於堅持「一個中國」原則，堅決反對「台獨」分裂。台灣參與國際組織活動，「必須也只能按照一個中國原則處理」。

他並稱「東海、南海局勢總體保持穩定，南海是世界上最安全、最自由的海上通道之一」，強調G7應「摒棄冷戰思維，停止製造陣營對抗、加劇地區局勢緊張」。

G7外長聯合聲明針對烏克蘭、中東、印太地區、海地、委內瑞拉、蘇丹以及剛果民主共和國等地情勢及議題發表聯合聲明。

在俄烏戰爭部分，中國駐加使館發言人稱G7沒有資格對中方「甩鍋推責」，並指中國奉行不首先使用核武器政策，堅持自衛防禦核戰略，始終「將自身核力量維持在國家安全需要的最低水平，不與任何國家搞軍備競賽」。G7沒有資格就核軍控問題對其他國家指手畫腳，中方拒絕其無理指責。

這名發言人說，堅決拒絕G7關於中方「產能過剩」、「市場扭曲」的指責。「將經貿問題政治化、武器化，破壞國際經濟秩序、擾亂國際市場、衝擊國際產供鏈穩定的，恰恰是七國集團成員國，七國集團應當反躬自省」。

根據G7外長的聯合聲明，在印太地區方面，聲明中表示：「我們仍嚴重關切東海和南海局勢，並且繼續強烈反對單方面改變現狀的企圖，特別是透過武力和脅迫手段。」

聲明還提及：「我們強調維護台海和平穩定的重要性。我們鼓勵和平解決兩岸問題，並重申反對任何單方面透過武力或脅迫改變現狀的企圖。我們也表示支持台灣有意義地適當參與國際組織。」

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在烏克蘭問題方面，G7外長在聯合聲明中指出：「我們重申堅定支持烏克蘭捍衛其領土完整性、生存權及其自由、主權和獨立。」

聲明也提到：「我們呼籲俄羅斯互惠，同意並全面執行對等的停火。我們討論了如果俄羅斯不同意停火，將使俄國付出更多代價，包括進一步制裁、限制油價以及對烏克蘭提供額外支持等措施。」（編輯：陳鎧妤）1140315