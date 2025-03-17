加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

討論中美經貿 何立峰會見前美國財長鮑爾森

2025/3/17 15:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北17日電）中國國務院副總理何立峰昨天會見到訪的美國前財政部長鮑爾森。何立峰稱中國經濟維持回升趨勢，新發展格局正在加快形成；鮑爾森則說願繼續為美中關係穩定貢獻正面力量。

新華社報導，身兼中共中央財辦主任的何立峰16日在北京會見鮑爾森（Henry Paulson），雙方就中美經貿關係、全球經濟等交換看法。

何立峰表示，中國經濟維持回升向好趨勢，創新驅動發展成效顯著，市場預期持續改善，國內需求潛力和內循環空間巨大，新發展格局正在加快形成，「中國經濟長期向好的基本面沒有改變，前景依然十分光明」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

鮑爾森則指出，美中關係十分重要，綠色轉型是大勢所趨，鮑爾森基金會（Paulson Institute）願繼續為美中關係穩定以及綠色低碳發展貢獻正面力量。

何立峰稍早前曾應約與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）舉行視訊通話，據央視新聞，雙方都認同中美經貿關係的重要性，中方並針對美國對中國加徵關稅等限制措施表達「嚴正關切」。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1140317

何立峰
與美財長視訊 中國副總理對美加徵關稅表關切美國財長將與中國副總理通話 敦促平衡經濟增加消費
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

197
更多編輯台推薦新聞：