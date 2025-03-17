討論中美經貿 何立峰會見前美國財長鮑爾森

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（中央社台北17日電）中國國務院副總理何立峰昨天會見到訪的美國前財政部長鮑爾森。何立峰稱中國經濟維持回升趨勢，新發展格局正在加快形成；鮑爾森則說願繼續為美中關係穩定貢獻正面力量。

新華社報導，身兼中共中央財辦主任的何立峰16日在北京會見鮑爾森（Henry Paulson），雙方就中美經貿關係、全球經濟等交換看法。

何立峰表示，中國經濟維持回升向好趨勢，創新驅動發展成效顯著，市場預期持續改善，國內需求潛力和內循環空間巨大，新發展格局正在加快形成，「中國經濟長期向好的基本面沒有改變，前景依然十分光明」。

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鮑爾森則指出，美中關係十分重要，綠色轉型是大勢所趨，鮑爾森基金會（Paulson Institute）願繼續為美中關係穩定以及綠色低碳發展貢獻正面力量。

何立峰稍早前曾應約與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）舉行視訊通話，據央視新聞，雙方都認同中美經貿關係的重要性，中方並針對美國對中國加徵關稅等限制措施表達「嚴正關切」。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1140317