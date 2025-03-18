中國民間組織警示：三孩催生過度影響婦女生育權

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（中央社記者張淑伶上海18日電）中國民間組織日前發布報告，指當前「三孩催生政策」實施的偏差情況可能影響婦女生育權。有些醫院拒絕為男性實施結紮手術、社區工作人員詢問個人備孕計畫等，這些對婦女生育形成壓力。

中國民間組織「三孩催生政策監察網絡」在婦女節前夕發布了「三孩催生政策對婦女生育權影響研究報告」，呈現了催生政策在各地的具體實施狀況，披露了政策執行中的偏激和過頭傾向，並研究中國人生育意願及態度，討論了婚姻制度對生育政策的影響。

中國在1979年開始實施俗稱一胎化政策的計劃生育政策，至2015年開放全面二孩政策。2021年5月31日，官方再進一步放開生育限制，實行「三孩政策」，鼓勵一對夫妻生育3名子女，以紓緩老齡化、少子化問題，但成效有限。

這份報告引用「社會藍皮書：2022年中國社會形勢分析與預測」，基於2318份有效問卷的調查顯示，只有6.95%的受訪公眾願意選擇生育三孩，絕大部分家庭對政府的三孩政策並無共鳴。

「三孩催生政策監察網絡」成員包括資深女權倡導人士、曾代理過計劃生育案件的女律師、以及女記者、NGO人士等。這份報告由北京的研究團隊自2024年9月份開始撰寫，內容來自對政策文件的梳理、網上資訊收集、以及對育齡婦女訪談，報告最終於2025年3月定稿。

他們注意到，「三孩政策」後，各級政府的鼓勵生育措施中，有些已經引發輿論爭議和公眾擔憂。

例如，山東、福建、河南等地出現了男性結紮手術被拒的現象，使婦女的避孕選項減少。有當事人被醫務人員告知：「國家下文不讓做了」、「由於計劃生育政策的放鬆，醫院就已經不做結紮手術了……」。

此外，婦女隱私權受到侵犯。有多地網友表示接到社區工作人員電話，詢問個人結婚計劃、備孕計劃等，帶來普遍的輿論反感。該報告尤其擔憂，大數據時代，生理和醫療信息、約會及同居信息等極其容易被追蹤、洩露、甚至轉賣用於詐騙。

當「催生」成為政績，就可能產生過度宣傳。2023年七夕前，西安政府部門給民眾發送簡訊：「願您愛情甜蜜、適齡婚育、優生優育，共創生育友好，賡續中華血脈，共擔復興重任！」結果在社群媒體上引發群嘲：「用你的時候是韭菜，讓你生的時候談血脈。」

部分地方試圖號召中共黨員幹部帶頭生育的現象，報告也認為值得警惕，因為40年前「一胎化」計劃生育的強制化做法，就是從號召黨團員、幹部、國企、事業單位，逐步推廣到全民的。

「三還催生政策監察網絡」預見，今後在網路上質疑婚姻制度和三孩政策的言論將會面臨更嚴厲的審查。今年1月19日，中共中央網信辦啓動「清朗·2025年春節網絡環境整治」專項行動，重點整治6方面問題，其中就包括「刻意渲染鼓吹不婚不育、反婚反育等話題」。

報告認為，提高生育率，必須建立在尊重婦女權益、提供公平發展機會的基礎上。

在「人口紅利」不斷消失的情況下，中國政府是否會「強制生育」也引起外界討論。

報告認為，在當前人類社會的文化背景和科技背景之下，「催生」政策不可能大獲成功。以韓、日為例，已實施鼓勵生育政策多年，生育率仍屢創新低。即便是法國、瑞典等高福利國家，政府提供高額育兒補助、男女共享育兒假、免費托兒服務，生育率也始終在1.5-1.9之間徘徊。而曾推行「強制催生」政策的羅馬尼亞，1966年禁止避孕與墮胎，人口出生率短暫提高之後也迅速下滑，成為失敗的人口政策典型。

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在具體政策層面，報告提出6大建議，首先是取消一些現有的規定、限制或禁令，保障個體生育自主權。如「二孩」、「三孩」之類生育數量規定、對流產藥物的過度限制、對墮胎及結紮手術的過度限制、對單身婦女使用人類輔助生殖技術的禁令。

而報告也提出「生育率低迷沒那麼可怕」的看法，認為把生育率低迷與經濟衰退等掛鉤，是忽略了有些小國依靠精良的製造業科技創新等仍在全球經濟中占據重要地位。（編輯：周慧盈）1140318