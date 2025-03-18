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雲南福貢山崩 1死4失蹤

2025/3/18 14:29
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（中央社台北18日電）中國雲南福貢今天凌晨4時50分發生山崩，造成6人失蹤，截至上午11時，1人獲救，1人死亡，另外4人仍失聯。福貢縣鹿馬登鄉自11日以來出現持續性強降雨，引發此次自然災害。

據新華社引述雲南省怒江傈僳族自治州政府新聞辦報導，凌晨4時50分許，怒江州福貢縣鹿馬登鄉亞目河8.2公里處發生一起山崩自然災害，造成6人失聯。

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報導指出，災害發生後，怒江州啟動自然災害三級應急預案，組織133名救援人員趕赴現場展開救援工作。根據現場救援回報，1名失聯人員於上午8時1分被成功救出，並及時送往福貢縣醫院，經全力救治，暫無生命危險；上午8時33分，第2名失聯人員被救出，經全力搶救無效死亡；其餘4名失聯人員仍在全力搜救中。

報導指出，3月11日以來，福貢縣鹿馬登鄉出現持續性強降雨，截至18日上午6時，累計降雨量達273.8毫米，引發此次自然災害。災害發生後，怒江州展開搶險救援，同時展開群眾轉移安置、次生災害防範等工作。（編輯：廖文綺/陳鎧妤）1140318

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