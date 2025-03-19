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中國13省公布人口數 江蘇零成長中西部多淨流出

2025/3/19 11:39
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（中央社記者張淑伶上海19日電）中國已有13個省分發布2024年人口數據，全國人口第4大省江蘇首現零成長引發話題，人口淨流出省分主要是中西部地區。在出生率降低的情況下，更多地方重視以工作機會搶人才。

綜合第一財經、澎湃新聞等媒體報導，日前江蘇省公布2024年末全省常住人口8526萬人，與2023年末持平，是近年首現零成長。

江蘇此前人口總量成長的趨勢已維持多年，2021年，其人口自然成長率首次轉負，但得益於機械增長（人口遷入），江蘇人口總量仍持續增加。2024年江蘇的人口出生率是千分之5，人口死亡率是千分之7.5，在人口自然減少下，能維持常住人口不減，說明仍吸納了外地人口填補缺口。

截至目前，已有山東、江蘇、四川、浙江、安徽、廣西、江西、福建、貴州、甘肅、海南、青海和陝西等13個省分發布了2024年人口數據。其中，浙江常住人口增加43萬人最為亮眼，而一些中西部省分常住人口負成長。

在這13個省分中，浙江、福建、海南、安徽和陝西常住人口分別增加43萬、10萬、5萬、2萬和1萬人，江蘇與去年持平。山東、廣西、江西、甘肅、貴州、四川和青海分別減少42.8萬、14萬、13萬、7.15萬、5萬、4萬和1萬人。

浙江人口自然減少2.4萬人，但是實際成長43萬人，說明這主要是透過人口遷移大量吸納外地人口。根據中國官方的統計，從2015年到2023年全國人口淨流入情況來看，廣東省仍占鰲頭，但浙江上升勢頭最強。

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四川省人口學會會長、四川省社科院研究員陳井安表示，現在人口變化首要驅動因素還是經濟因素，各地都在做大人口基數，但有的地方發展更快，就業機會更多，對勞動力需求更大，沿海地區雖然受到一些國外經濟影響，但是經濟體量和增長慣性仍大，市場經濟更靈活，因此對人口的吸納更多。

坐擁最多人才庫的廣東省，16日舉行規模空前的招聘會。由人社部主辦的「2025年全國城市聯合招聘活動」由超過千家用人單位提供了5萬多個職務，吸引了近2000所大專院校和近12萬名求職者報名，被媒體指為「最敢生的省分也在搶人」，目的是掌握產業發展優勢。（編輯：廖文綺）1140319

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