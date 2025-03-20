替陣亡解放軍立碑惹議 促進會：為老兵尋根查資料

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（中央社記者吳玟嶸金門20日電）胡璉將軍和平公益促進會理事長胡敏珍近日說，盼為古寧頭戰役陣亡解放軍立碑；促進會理事蔡建偉說，是其他團體已有建碑，但有移除風險，促進會希望保留，兩岸老兵後代有尋根需求時能查核資料。

金門縣政府表示，縣府非發起方，對此沒有評論，但希望不論是否建碑，有關團體或個人都應該與地方民意溝通，避免產生其他爭議。

曾參與金門古寧頭、八二三戰役的胡璉將軍，其孫女、目前也是胡璉將軍和平公益促進會理事長的胡敏珍近日在抖音發布影片，表示希望為古寧頭戰役中陣亡解放軍立紀念碑，引起網友抨擊。

胡璉將軍和平公益促進會理事蔡建偉接受中央社記者採訪表示，促進會業務包含替兩岸老兵落葉歸根，如民國38年與胡璉將軍到金門參戰的榮民謝茂榮，他在廣東潮汕的後代就透過抖音找上促進會，促進會也在彰化找到謝茂榮骨灰，並協助將骨灰歸鄉。

蔡建偉表示，基於人道考量，不論是哪一邊民眾請求都會盡力幫忙，而這次事件中的安岐長寮紀念碑，上面有許多古寧頭戰役時陣亡的解放軍將士姓名，但其實有些中華民國國軍姓名也被記錄其上，促進會在尋人時會參考紀念碑上名單。

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蔡建偉也說，紀念碑因設置在私人土地，之後可能會被移除，雖然紀念碑不是促進會設立，但還是希望可以保留，「理事長的意思不是要另外建碑，是希望可以保留，把倒在稻田中的碑立起來，不然很淒涼」。

蔡建偉說，可能理事長有口誤，但其實不論是將紀念碑移往他處或者單純透過照片拍攝，目的都是希望能記錄碑上姓名，未來有尋人、祭拜需求可以使用。（編輯：林恕暉）1140320