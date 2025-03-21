曾天價拍下雞缸杯 劉益謙：藝術不能只用錢衡量

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（中央社記者張淑伶上海21日電）上海金融界人士、收藏家劉益謙今天回應經濟下行與藝術收藏之間的關係時說，經濟波動很正常，藝術不能只用金錢衡量。時隔10年，他以港幣2.8億元天價拍下的明朝雞缸杯今起再度展出。

上海龍美術館今天舉行「天地大觀—跨越時光的文明印記」開幕式與記者會。這個展由劉益謙擔任總策劃，是該館開幕13年來，首次以古代器物為主題的展覽。

劉益謙2014年以2.81億港元（約新台幣11.8億元）天價拍得明成化鬥彩雞缸杯，一戰成名。他屢次高價拍得古文物或當代藝術作品，並與妻子王薇在2012年創辦了龍美術館，目前在上海和重慶共有3座場館。

不過，2023年10月，蘇富比香港為劉益謙夫婦的收藏品舉行專場拍賣會，39件作品中有多達10件流拍，總成交金額也遠比預估值低。這項結果讓外界質疑中國富豪在藝術品市場的購買力下降。

今天他在記者會上，回應中央社記者相關提問時說，當時有些作品流拍，「這也是現實的問題」。對於當前經濟和收藏之間的關係，他認為藝術如果只用金錢衡量，就不叫藝術。

他說，「我們的經濟總量那麼大，有波動也很正常，經濟結構的調整也好，都是自然的規律」，強調如果沒有中國改革開放40多年帶來的財富和精神追求，也沒有龍美術館的建立。

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龍美術館館長王薇說，他們夫婦的收藏歷史已有30多年，每一件藏品的收藏，從其藝術價值到歷史價值都經過了精心甄別，尤其對中國傳統藝術，更是注重傳承有序、源流清晰。

「天地大觀—跨越時光的文明印記」包含約200件（套）從商周至明清的珍貴器物展出，包含甲骨文、青銅器、玉器、佛像、瓷器、傢具等，也有引發話題的明成化鬥彩雞缸杯，展品橫跨3000年歷史，展期至6月29日。（編輯：呂佳蓉）1140321