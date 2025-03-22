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路透：美國貿易代表計畫下週與中方會談

2025/3/22 12:09
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（中央社台北22日電）路透社報導，美中貿易戰升級之際，美國總統川普（Donald Trump）21日表示，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）計畫下週與中方舉行會談。目前未知中方哪位官員會與葛里爾會面。

路透社21日報導，此次美中會談將會在4月2日，即美國擬針對各國課徵對等關稅之前數天舉行。川普沒有談及期望此次美中會談會達到什麼成果，或會否取消對中國加徵關稅。

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川普再次表示，他將與中國國家主席習近平通話，「我和他的關係很好。我們將會有非常好的關係，但美國的赤字達兆元」。

中國駐美國大使館及美國貿易代表署沒有回應置評請求。（編輯：陳鎧妤/廖文綺）1140322

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