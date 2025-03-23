謝鋒喊話美國：關稅武器化終將反噬自身

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（中央社記者張淑伶上海23日電）中國駐美大使謝鋒昨天在一場活動的致詞中向美方喊話，稱把中國市場和企業拒之門外是自廢武功，將關稅武器化如同迴旋鏢、終將反噬自身。他並重申「以台制華」不僅徒勞而且危險。

正值美國持續加大對中國商品的關稅壓力之際，根據中國駐美國大使館微信公眾號，謝鋒22日以視訊在第2屆吉米·卡特中美關係對話會上發表致詞時，發表上述內容。

他說，中美合作從來不是你輸我贏的零和遊戲，美對中國出口、中企赴美投資分別拉動約100萬個就業崗位，41%在華美企將中國視為全球第2大營收來源，46%表示有望實現盈利或大幅盈利。把中國市場和企業拒之門外是自廢武功，將關稅武器化如同迴旋鏢、終將反噬自身。

針對美方指責中國助長鴉片類藥物芬太尼（fentanyl）問題，謝鋒說，中方為美應對芬太尼問題提供了各種幫助，以芬太尼為由無端加稅是恩將仇報。世界各國都面臨很多挑戰、壓力很大，中美合作才能解難事、辦實事、做大事。

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他說，中國願在平等和相互尊重的基礎上通過對話磋商解決彼此關切，如果美方執意甩鍋推責、遏制打壓，中方必將採取一切必要措施維護自身正當權益。

謝鋒重申，中美兩個大國難免有分歧矛盾，關鍵是尊重彼此核心利益，不能挑戰紅線底線。「支持台獨就是干涉中國內政，縱容台獨就是破壞台海穩定」，「以台制華」不僅徒勞且危險，「一個中國原則」和中美三個聯合公報是中美關係的政治基礎，任何時候都不得違反。（編輯：周慧盈）1140323