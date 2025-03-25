內捲導致惡性競爭 中國餐廳倒閉數量創紀錄

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（中央社台北25日電）北京市郊一處破舊倉庫堆積著一排排大型冰箱、工業爐灶和商用麵包烤箱，等待轉售給餐飲業者。正檢查著這些二手廚房設備的銷售商說，去年每個月拆除200家餐廳，比前年多270%。在中國經濟不振、消費萎縮之際，去年創紀錄倒閉近300萬餐廳。

德國之聲中文網近日引述這名38歲二手廚房設備銷售商安大偉（音譯）說，「對於普通人來說，開餐館幾乎注定會失敗」。

據表示，倉庫裡每台電器背後都有一家北京餐廳倒閉的故事。這些餐廳的業主往往將積蓄押注於COVID-19疫情後經濟的復甦，但隨著中國經濟放緩，消費者盡量在外出用餐方面縮減開支。

這因此引發了一場價格戰，例如人民幣9.9元（約合新台幣45元）的咖啡、99元的4人套餐。

報導提到，擴大內需是中國官方今年首要任務，盼藉此抵消美國關稅以及曠日持久房市危機造成的影響，但是2月通膨率以去年1月以來最快的速度下降，讓人擔憂通縮進一步加劇。

安大偉和他的團隊去年每月拆除200家餐廳，比前一年多270%。與此同時，企業註冊訊息網站企查查的數據顯示，中國倒閉的餐飲公司數量創歷史新高，接近300萬家。

安大偉說，「在北上廣深等一線城市，每月餐廳的關閉率超過10%，有時甚至超過15%」。

在北京奧林匹克公園附近一個空蕩蕩的商場，一家麵包店開業14個月後倒閉。店鋪經理說，每月5萬元的高額租金和低客流量是關門的原因。

這名經理說，「人們沒錢了。即便有錢，也不願意像以前那樣花錢，因為生活不易」。

分析指出，中國餐廳的平均壽命僅約500天，在北京市甚至降至一年。市政部門的數據顯示，去年上半年北京餐廳淨利潤暴跌88%，而每人收費100至120元的中檔餐廳更容易破產，因為賺不夠成本。

安大偉說，價格競爭白熱化，許多餐廳以不斷更新的菜單來吸引倦怠的顧客，為生存苦苦掙扎，不少餐廳被迫將成本削減至每名顧客70至80元。

在本月的全國人大、政協「兩會」上，中國官員承諾破除「內捲式」（過度競爭、彼此消耗）競爭，而餐飲業是問題最明顯領域之一。

去年許多餐館倒閉的同時，中國食品和飲料行業總收入增幅也從2023年的20.4%放緩至5.3%。倖存的餐飲業者不得不大幅削減利潤率勉強維生。

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安大偉將價格戰追溯到2023年。當時中國取消了疫情限制，房地產、教育、金融和科技等行業大規模裁員之後，餐飲業大量新人湧入。

安大偉補充說，惡性競爭最終還是對消費者不利，「一旦餐館承受不住不斷地虧錢，就會想方設法有所進帳，而這只能透過降低食材品質」。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1140325