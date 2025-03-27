憂川普貼標籤殃及擴廠 倍耐力要中國大股東降低持股

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（中央社台北27日電）英國金融時報報導，義大利輪胎大廠倍耐力（Pirelli）董事會正要求其最大股東中國國企中化集團，將目前高達37%的持股比例，降到第2大股東義大利Camfin公司的26.4%以下，以免川普政府將倍耐力與中國畫上等號，殃及其美國擴廠計劃。

報導引述多名知情人士透露，倍耐力管理層將在下次董事會上，要求目前的第一大股東中化集團儘快將持股比例，從目前的37%降到26.4%以下。此舉意味著中化集團被要求退居第2大股東，讓目前的第2大股東─義大利Camfin投資公司轉為最大股東。

根據報導，倍耐力提出的方案之一，是回購中化集團的持股，使其持股減至25%或更低，並將部分回購股票在市場出售，但目前尚不清楚中化集團是否會同意這項提議。中化集團是在2015年收購了倍耐力的37%股份。

報導指出，中化集團總經理兼倍耐力總經理焦健預料將出席這場董事會。但據了解，倍耐力與中化集團在會前磋商中未能達成共識。

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報導說，倍耐力已在美國喬治亞州設廠，但主要生產基地則在墨西哥及南美洲國家，負責供應北美市場。如今考量川普（Donald Trump）回任美國總統後的貿易及關稅政策，加上美國市場占公司全球營收的1/4，倍耐力計劃在美國擴廠，卻屢遭阻礙。該公司因此認為，是否與其最大股東是中國國企有關。

這則報導提到，倍耐力擁有一項將輪胎偵測器所蒐集的數據與車輛駕駛指令相連的專利技術，在美國擁有龐大市場需求。但知情人士指出，在中化集團是最大股東的現實下，倍耐力擔心這一技術恐遭美國排除，導致其失去美國這個利潤豐厚的市場。（編輯：邱國強/呂佳蓉）1140327