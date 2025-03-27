陸鼓勵舉報台獨打手 陸委會：表態支持統一力量

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（中央社記者李雅雯台北27日電）中國大陸國台辦鼓勵舉報「台獨打手」，羅列11人名單。陸委會今天表示，這符合2月中共對台工作會議所提「堅定支持島內愛國統一力量」，展現其對於「島內統一力量」的支持。

大陸委員會（陸委會）27日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）26日宣布設置「台獨打手、幫兇迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」。國台辦指稱，截至26日下午5時止，收到舉報郵件323封，點名羅列11人名單。

被舉報人員包括內政部長劉世芳、民進黨立委沈伯洋、吳思瑤、黃捷、台北地檢署檢察官林達、林俊言、林俊廷、聯電創辦人曹興誠、牙醫史書華、網紅溫子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼PYC）等11人。

梁文傑表示，中國大陸全國政協主席王滬寧2月在中共對台工作會議提到「堅定支持島內愛國統一力量」，從舉報名單來看，看得出來這是延續對台工作會議所拋出的具體支持行動，從羅列名單與列舉行為也可看出關聯性。

梁文傑舉例，林俊言、林俊廷可能是被歸為「羅織罪名打壓在野黨」，林達經常辦理國安案件，應是被列為「蓄意羈押支持兩岸關係和平發展的人士」，劉世芳可能由於「威脅解散愛國統派團體」被列入，溫子渝、陳柏源則涉及「公然侵害陸配正當權益」。

梁文傑認為，羅列這張名單用意在於展現「中共是島內愛國統一力量的保護傘」，中共過去恫嚇政治人物、學者、文化界人士（例如：富察），現在擴大到民間人士、一般網紅還有檢察官。

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「我們認為這是對台灣內政的全面滋擾」，梁文傑強調，中共干預台灣政治、司法，凸顯中共對台滲透統戰嚴重性，也證明台灣確實有必要在各方面全面防範；很高興看到民眾黨27日上午發出聲明譴責中共鼓勵舉報「台獨打手」一事。

中國大陸國台辦26日表示，「舉報郵件控訴相關人員惡劣行徑，例如羅織罪名打壓在野黨、威脅解散愛國統派團體、蓄意羈押支持兩岸關係和平發展的人士、公然侵害陸配正當權益、叫囂獵殺陸配等」，將進一步查核訊息、依法追責。（編輯：邱國強）1140327