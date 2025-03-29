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共軍南海巡航 稱菲引外部勢力升級緊張局勢

2025/3/29 13:06
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（中央社記者謝怡璇北京29日電）菲律賓與美國陸軍官兵24日起展開為期3週的聯合軍演，美國國防部長赫格塞斯昨日訪菲，稱兩國必須「肩並肩」面對中國威脅。共軍南部戰區昨日在南海展開例行巡航，稱菲律賓引入外部勢力，並正告菲方停止升級緊張局勢。

據共軍南部戰區微信公眾號消息指出，共軍南部戰區28日在南海海域進行例行巡航。

共軍南部戰區新聞發言人田軍里表示，菲律賓頻繁拉攏域外國家組織聯合巡航，鼓噪散播南海「非法」主張，製造南海不穩定因素，蓄意破壞地區和平穩定。

田軍里稱，共軍南部戰區正告菲方停止在南海挑起事端、升級緊張局勢，引入外部勢力撐腰徒勞無益。戰區部隊將持續保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定。

此外，路透社28日取得的衛星影像顯示，中國本週在南海黃岩島附近部署2架長程轟6（H-6）轟炸機，這是北京當局聲索這座具高度爭議性環礁主權的最新動作。

菲律賓陸軍（Philippine Army）與美國太平洋陸軍（U.S. Army Pacific）約5000名官兵24日起展開為期3週的聯合軍演，演習聚焦領土防衛以及大規模部隊部署的指揮訓練。

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美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）28日在馬尼拉會晤菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）。赫格塞斯當時說，兩國必須「肩並肩」面對中國帶來的威脅，並重申美國對共同防禦條約堅若磐石的承諾。

在美中緊張關係升高之際，赫格塞斯此行是為了促進與亞太地區的關係。結束菲律賓行程後，赫格塞斯前往東京和二戰戰場之一硫磺島。（編輯：廖文綺）1140329

赫格塞斯
日相與美日防長訪硫磺島 首度聯合追悼戰亡者路透：衛星影像顯示中國南海部署轟6 美防長訪菲前升高威脅
田軍里
共軍駁南海危險飛行爭議 稱菲方挑釁滋事在前中國軍艦穿越菲律賓群島內水 菲軍方嚴密監看
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